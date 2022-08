Message preview

Hi there, You are invited to a Zoom webinar. When: Aug 25, 2022 10:00 Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna Topic: „Nachhaltigkeit rechnet sich nachweislich“ Register in advance for this webinar: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_39pModWuR4So8_P4xDRvRw After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar. ---------- Webinar Speakers Jan-Peter Schott (Geschäftsleiter @PRIMA Fonds Service GmbH)